Бизнес

Российский бизнесмен купил акции ВТБ на 30 млрд рублей

Бывший глава «Связьинвеста» Юрченко стал владельцем более 5% акций ВТБ
РИА Новости

Бывший генеральный директор «Связьинвеста» Евгений Юрченко купил 5,33% акций ВТБ. Об этом свидетельствуют данные сайта раскрытия корпоративной информации.

По данным Московской биржи на 17:24 мск, капитализация обыкновенных акций ВТБ составляла 555,45 млрд рублей. В связи с этим пакет акций бизнесмена может оцениваться в 29,61 млрд рублей. При этом до 4 февраля Юрченко обладал 4,82% акций.

В разговоре с Forbes экс-гендиректор сообщил, что ему как физическому лицу принадлежит 6,1% обыкновенных акций банка. Акционером кредитной организации предприниматель является с 2007 года.

В сентябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что доля государства в банке по итогам проведенной допэмиссии уменьшилась до уровня в 50% плюс одна акция.

Ранее релиз нового ИИ Google обрушил акции крупнейших разработчиков видеоигр.
 
