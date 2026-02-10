Суд приговорил обвиняемого в подготовке теракта в Ставрополе к лишению свободы

Южный окружной военный суд приговорил иностранного гражданина Жавохира Уткирова к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке подрыва здания правительства Ставропольского края. Об этом сообщил суд в Telegram-канале.

По данным следствия, в январе 2023 года заявил на видео о своей готовности действовать в интересах «Исламского государства», после чего отправил его участнику организации. Впоследствии члены ИГ группировки решили совершать теракт на территории России. Уиткиров обязался выбрать населенный пункт для выполнения цели и произвести разведку.

В декабре 2023 года обвиняемому указали на здание правительства Ставропольского края в качестве места совершения теракта. Подсудимый приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства, после чего собрал его и спрятал. Сам мужчина был позже задержан.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

Обвиняемый был арестован в декабре 2023 года. Потенциальный теракт был предотвращен действиями сотрудников ФСБ.

