СМИ: двух россиян включили в число экспертов ОБСЕ на украинских выборах

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Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двух граждан России в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за президентскими выборами на Украине. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник.

По данным агентства, россиян включили в список наблюдателей, несмотря на решение МИД Украины о не допуске участников из России.

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Как отмечается, ОБСЕ не обязана приглашать наблюдателей из всех стран-участников организации.

Ранее сообщалось, что россиян не включили в число экспертов ОБСЕ на выборах на Украине.