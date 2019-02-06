В Госдуме отреагировали на разрыв еще одного соглашения Украины и России

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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался о решении кабмина Украины выйти из соглашения об обмене правовой информацией с Россией. Об этом сообщает RT.

По его словам, это связано с тем, что глава Украины Петр Порошенко отрабатывает заказ «заокеанских кураторов».

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«Поэтому договор о дружбе и различные другие проекты, программы, законы и соглашения, подписанные с Россией за длительный период времени, сегодня денонсируются, отменяются и разрываются в одностороннем порядке», — заключил Водолацкий.

Он добавил, что Порошенко постоянно заявляет о разрыве с Россией и желании «уйти в свободное плавание».

Ранее сообщалось, что Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией.