«Порошенко осатанел»: Захарова о виновности России в бедности Украины

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский президент Петр Порошенко «осатанел», так как «в здравом уме так врать» про то, что Россия виновата в бедности Украины, «не получится». Об этом она написала в фейсбуке.

Она подчеркнула, что правительство Украины регулярно отчитывается о том, что по их инициативе идет прекращение связей с Россией.

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«Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией», — добавила Захарова

По мнению Захаровой, «Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей». Она напомнила, что Киев в одностороннем порядке прекратил четыре приказа, в том числе сотрудничество с Россией в сфере ВТС и остановил программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Ранее сообщалось, что Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев.