Янукович высказался о предстоящих выборах на Украине

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Бывший президент Украины Виктор Янукович высказался о предстоящих президентских выборах на Украине в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко попытается одержать победу любой ценой, в том числе при помощи фальсификаций.

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«Потому что без фальсификации победить на этих выборах представителю власти, прямо скажу, президенту Порошенко, невозможно», — заключил Янукович.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины завершил прием документов от кандидатов в президенты.