Песков рассказал, в чем смысл жизни

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, в чем, по его мнению, заключается смысл жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, на соответствующий вопрос он ответил в ходе форума «Медиадень».

«Мне кажется, что смысл жизни в созидании, будь то идеи, идеологическое созидание, материальное созидание, культурное созидание, созидание чего-то осязаемого, духовного», — сказал Песков.

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Он добавил, что не является сторонником идеи, что жизнь — это борьба. По его словам, нужно созидать или быть причастным к созиданию, при этом бороться лишь «фрагментарно» или в тех случаях, когда без этого обойтись нельзя.

Ранее сообщалось, что Песков ответил на вопрос о встрече президента России Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.