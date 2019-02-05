Эрдоган вновь обвинил ЕС в невыполнении обещаний

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил Евросоюз в том, что данные ЕС обещания не выполняются. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

По словам президента, Евросоюз не выполняет обязательства по миграционной сделке с Турцией.

«Европейский союз не выполняет свои обещания и по визовой либерализации», — добавил Эрдоган.

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Также он подчеркнул, что Турция выполняет свои обещания.

«Если мы выполняем наши обязательства, то ожидаем аналогичного подхода с их стороны», — отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган раскритиковал Евросоюз за невыполнение миграционного соглашения.