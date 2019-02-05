Климкин рассказал, как будущему президенту Украины строить отношения с Россией

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Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, как будущему президенту страны вести себя с Россией и какую политику выстраивать, передает ФАН.

По его словам, будущему президенту необходимо решить вопрос возможного разрыва дипломатических отношений и введения визового режима между Россией и Украиной.

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«Нам без дипотношений будет тут [в МИД] жить намного проще, но как только уберем — там вообще никакой реальной помощи нашим гражданам не будет. А они там есть... почти три миллиона. Я считаю, что нам нужен биометрический визовый режим с Россией», — заявил Климкин.

Также министр отметил, что во взаимоотношениях с Россией необходимо создать логику, «понятную для всех и поддерживаемую всеми».

Ранее на Украине заявляли, что им не нужно признание выборов Россией.