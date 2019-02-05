«Хочет только хороших новостей»: разведке США сложно с Трампом

Главам разведывательных агентств приходится противостоять президенту США Дональду Трампу, который хочет видеть только хорошие новости, посвященные лишь ему, пишет в колонке для Los Angeles Times бывший председатель Национального совета по разведке США Грегори Тревентон.

«Проработав в разведывательном сообществе США в течение десятилетий, я слишком хорошо знаю, насколько президенты не любят плохие новости», — пишет Тревентон.

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Во время выступления в конгрессе на прошлой неделе директор Национальной разведки Дэн Коутс, директор ЦРУ Джина Хаспел и их коллеги представили ежегодную оценку угроз во всем мире. Выступая с докладом в комитете сената по разведке, Коутс и Хаспел подчеркнули возрастающую киберугрозу со стороны России и Китая. Они также пришли к выводу, что Северная Корея вряд ли откажется от своего ядерного арсенала. Данные утверждения противоречат двум внешнеполитическим инициативам президента США Дональда Трампа, подчеркивает Тревентон.

После этого Трамп отреагировал на их выступление в твиттере, заявив, что они не правы в своем видении. Как отмечает Тревентон, этот эпизод показывает, что администрация Трампа не понимает основ национальной разведки и поэтому рискует столкнуться с опасным кризисом. Незнание Трампа об этом вызывают глубокую тревогу, отмечается в материале. Это в свою очередь может только ободрить американских противников и смутить союзников, заключает он.

Ранее сообщалось, что Белый дом внезапно отменил встречу Трампа с разведкой после их ссоры.