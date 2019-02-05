Назначена дата слушаний по жалобе на арест отца Арашукова
Мосгорсуд рассмотрит 11 февраля законность ареста Рауля Арашукова, отца задержанного на прошлой неделе сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает ТАСС.
«Апелляционная жалоба на арест Рауля Арашукова будет рассмотрена 11 февраля в Мосгорсуде», — рассказали в суде.
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Ранее пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева заявляла, что защита отца Арашукова подала жалобу на его арест.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.