Назначена дата слушаний по жалобе на арест отца Арашукова

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Мосгорсуд рассмотрит 11 февраля законность ареста Рауля Арашукова, отца задержанного на прошлой неделе сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционная жалоба на арест Рауля Арашукова будет рассмотрена 11 февраля в Мосгорсуде», — рассказали в суде.

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Ранее пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева заявляла, что защита отца Арашукова подала жалобу на его арест.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.