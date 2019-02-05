Белый дом раскритиковал публикацию графика Трампа
Белый дом призвал не полагаться на опубликованный СМИ личный конфиденциальный график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Об этом заявила личный секретарь президента США Мадлен Вестерхаут.
По ее словам, в опубликованном графике не указана информация о «сотне звонков и встреч» Трампа.
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Она также добавила, что Трамп «ради американцев» работает усерднее, чем кто-либо.
Ранее СМИ сообщили, что на чтение газет, ТВ и звонки Трамп потратил 300 часов рабочего времени.