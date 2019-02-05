Белый дом раскритиковал публикацию графика Трампа

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Белый дом призвал не полагаться на опубликованный СМИ личный конфиденциальный график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Об этом заявила личный секретарь президента США Мадлен Вестерхаут.

По ее словам, в опубликованном графике не указана информация о «сотне звонков и встреч» Трампа.

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Она также добавила, что Трамп «ради американцев» работает усерднее, чем кто-либо.

Ранее СМИ сообщили, что на чтение газет, ТВ и звонки Трамп потратил 300 часов рабочего времени.