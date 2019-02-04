В ООН обозначили свою позицию по Венесуэле
В заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорится, что организация намерена сохранять нейтралитет в отношении политического кризиса в Венесуэле. Соответствующий документ опубликован на сайте ООН.
В заявлении Гутерреша говорится, что к нему обратились с «инициативами» по Венесуэле представители ряда стран.
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«Я пообщался со сторонниками каждой из этих инициатив, но секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп [стран]», — подчеркнул Гутерреш.
По его словам, нейтралитет ООН по Венесуэле может оказаться необходимым для «политического» решения кризиса в стране.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза признали венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.