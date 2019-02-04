NBC: российские СМИ заподозрили в продвижении нового кандидата в президенты США

Российские СМИ обвинили в продвижении усилий «неоднозначного кандидата» в президенты США — демократа от штата Гавайи Тулси Габбард и ее борьбу за президентский пост на выборах 2020 года, сообщает американский телеканал NBC News.

Несколько экспертов, которые отслеживают сайты и социальные сети, связанные с Кремлем, указали на усилия российских СМИ, которые, по их мнению, могут перерасти в настоящую пропагандистскую кампанию по поддержке нового кандидата в президенты, сообщает телеканал.

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Как поясняет NBC, с момента объявления о своем участии в президентской гонке в январе на российских проправительственных сайтах появилось, по меньшей мере, 20 материалов, посвященных Габбард. Речь идет об англоязычных СМИ: телеканале Russia Today, радио Sputnik News и Russia Insider — сайт, который, по словам экспертов, придерживается «линии Кремля».

Отмечается, что данные СМИ активно освещали заявление Габбард о вступлении в предвыборную гонку, отстаивали ее позицию по России, а также ее встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в 2017 году и нападали на тех, кто считает ее «пешкой Москвы».

Освещение кандидата от штата Гавайи превышает освещение любого другого демократического кандидата в президенты США. И это несмотря на отсутствие поддержки Габбард со стороны избирателей, добавляет NBC News.

Например, Габбард упоминалась в два раза чаще Джо Байдена и Берни Сандерса, и еще меньше, чем кандидаты Камала Харрис и Элизабет Уоррен. При этом в отношении других кандидатов российские СМИ относились более критично, говорится в материале.