В Раду внесли законопроект о недопуске на выборы наблюдателей от России

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Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что в украинский парламент внесен законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Геращенко написала, что законопроект «зарегистрирован». Закон предусматривает, что Россия не сможет посылать своих наблюдателей на президентские и парламентские выборы.

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Вице-спикер уточнила, что российские наблюдатели не смогут приезжать в страну в составе международных миссий, включая Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта нынешнего года.

Ранее МИД Украины призвал ЦИК не регистрировать наблюдателей от России.