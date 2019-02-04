США и Южная Корея обсудили предстоящие переговоры Трампа с Ким Чен Ыном

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Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили предстоящие переговоры американского лидера Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, спецпредставитель США по проблемам КНДР Стивен Бигун провел переговоры с южнокорейским спецпредставителем по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.

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Как отмечается, стороны обсудили предстоящие переговоры с КНДР для уточнения всех деталей встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее СМИ назвали страну, в которой пройдет второй саммит Трампа и Ким Чен Ына.