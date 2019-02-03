Тимошенко захотела закончить политический «день сурка» на Украине
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сравнила ситуацию в стране с кинофильмом «День сурка» и пожелала, чтобы она закончилась. Об этом она написала в своем фейсбуке.
Тимошенко написала, что украинцы на каждых президентских выборах выбирают «очередного «обнадеживающего сурка», который не видит ничего кроме собственной тени и интересуется только собственной «норой».
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«Хотелось бы, чтобы на Украине постоянный политический «день сурка» наконец закончился», — подчеркнула Тимошенко.
Она заключила, что если жителям Украины удастся выйти из этого «порочного круга», то они начнут жить лучше.
Ранее Тимошенко сравнила украинский базар с Facebook.