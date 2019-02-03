Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуайдо президентом
Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал венесуэльского лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Господин Гуайдо, вы — на верной стороне истории, народа и конституции», — заявил Рамирес.
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По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро перешел «черту дозволенного».
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции.