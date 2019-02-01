Киев заподозрили в подготовке провокаций против Тимошенко
Украинская партия «Батькивщина» обвинила правительство Украины в подготовке провокаций против ее лидера Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в партии считают, что Киев готовит масштабный «псевдомитинг» под флагами «Батькивщины».
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Как отмечается, «Батькивщина» уверена, что власти Украины намерены использовать это мероприятие для создания «фейковых новостей» против партии и Тимошенко.
Ранее сообщалось, что Тимошенко прокомментировала ситуацию в газовой сфере на Украине.