Киев заподозрили в подготовке провокаций против Тимошенко

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Украинская партия «Батькивщина» обвинила правительство Украины в подготовке провокаций против ее лидера Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в партии считают, что Киев готовит масштабный «псевдомитинг» под флагами «Батькивщины».

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Как отмечается, «Батькивщина» уверена, что власти Украины намерены использовать это мероприятие для создания «фейковых новостей» против партии и Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Тимошенко прокомментировала ситуацию в газовой сфере на Украине.