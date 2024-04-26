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У московского школьника украли часы за 1,5 млн рублей

В Москве у подростка украли часы Rolex за 1,5 миллиона рублей

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У школьника из Москвы украли часы марки Rolex стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В полицию обратилась мать старшеклассника. По ее словам, инциденту предшествовал визит друга ее сына-одиннадцатиклассника. Вместе с подростком они проводили время в квартире юноши, где находились дорогие часы. Утром после визита молодой человек ушел, не попрощавшись.

«При этом сын точно знает, что часы были дома, — лежали в шкатулке вместе с украшениями», – сообщается в публикации.

Сам предполагаемый злоумышленник вину не признает. Его друзья предполагают, что подросток мог украсть аксессуар, так как в последнее время школьник увлекся онлайн-казино. У юноши появились долги, и он стал занимать деньги у окружения.

Правоохранители не обнаружили часы у подозреваемого во время обыска.

Известно, что отец молодого человека с часами является директором группы компаний. Часы его сына стоили 1,5 млн рублей.

Ранее в Петербурге мужчина украл ванну с 19-го этажа и пытался разжалобить суд стихами.

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