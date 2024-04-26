Министры обороны РФ и Киргизии подписали несколько соглашений

Министры обороны России и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения на встрече в Астане, где проходит совещание глав Минобороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о следующих соглашениях: «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки».

Также в ходе переговоров главы Минобороны РФ и Киргизии обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, а также договорились о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Астану 25 апреля.

За день до визита в Казахстан глава Минобороны РФ посетил космодром Плесецк в Архангельской области. Министр осмотрел зал сборки ракет космического назначения легкого и тяжелого классов. Также он проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей для ракет-носителей космического комплекса «Ангара».

Ранее Шойгу сообщил подробности о теракте в «Крокусе».