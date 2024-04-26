Мусагалиев потерял сознание после операции на носу

Шоумен, звезда КВН Азамат Мусагалиев признался, что потерял сознание после операции по прочистке пазух носа. Об этом он рассказал на шоу «Я себя знаю!».

Операцию проводили под местным наркозом, и на следующее утро комик заметил у себя на щеке отек. Врач принял решение вынуть сделанный из бинтов тампон.

«В одну ноздрю он вводил мне какую-то жидкость, чтобы облегчить это, ведь бинт имеет свойство прилипать к стенкам полости. А в другую ноздрю ничего не влил», — вспоминает комик.

Когда тампон вынимали из второй ноздри, Мусагалиеву стало больно, и он потерял сознание. По мнению врача, такой эффект оказал прилипший к бинту и выдернутый волос.

Накануне Мусагалиев высмеял Волочкову на шоу «Звезды».

«Вы вообще кого позвали? Шаляпина, Волочкову... Вы чего позоритесь? Дальше кого позовете? Мухтара? Доминика Джокера? Кого?! Гоните ее обратно! Засуньте в пакет с Шаляпиным и выносите куда-нибудь!» — заявил шоумен на видео.

Ранее пострадавшая от Харви Вайнштейна актриса Мира Сорвино раскритиковала отмену обвинения продюсеру.