Песков прокомментировал послание Гуайдо России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/939/12151939/upload-RIAN_5712171.HR-pic905-895x505-48194.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве на данный момент не получали послания лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом страны, передает РИА «Новости».

При этом, по словам Пескова, в Кремле готовы ознакомиться с посланием, если оно все же будет получено.

Реклама

«Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Гуайдо ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы в случае смены правительства.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.