Белоруссия сняла ограничения на число дипломатов США
Белоруссия сняла ограничения на число дипломатов США, которые могут присутствовать в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД Белоруссии Олега Кравченко.
Уточняется, что такое заявление он сделал во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
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«Ограничение было снято, это правда», — подтвердил Кравченко.
Ранее в МИД Белоруссии рассказали, планируется ли встреча белорусского президента Александра Лукашенко и его американского коллеги Дональда Трампа.