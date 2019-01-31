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Белоруссия сняла ограничения на число дипломатов США, которые могут присутствовать в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД Белоруссии Олега Кравченко.

Уточняется, что такое заявление он сделал во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

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«Ограничение было снято, это правда», — подтвердил Кравченко.

Ранее в МИД Белоруссии рассказали, планируется ли встреча белорусского президента Александра Лукашенко и его американского коллеги Дональда Трампа.