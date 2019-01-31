Путин и Лукашенко договорились о новой встрече
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорись о проведении новой встречи. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы белорусского лидера.
Как отмечается, встречу планируется провести в ближайшее время, стороны намерены обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце 2018 года.
В ходе телефонного разговора 31 января Путин и Лукашенко обсудили текущее состояние сотрудничества двух стран и их взаимодействие в различных сферах, включая торгово-экономические отношения.
При этом в пресс-службе российского лидера не говорится о конкретной встрече Путина и Лукашенко, упоминается лишь обсуждение главами государств «графика предстоящих личных контактов».
Ранее сообщалось, что Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся.