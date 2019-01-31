Украинский министр отметил юбилей с тортом в виде руин Кремля

Марина Томко, пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, написала в своем фейсбуке, что ее руководителю на 40-летний юбилей подарили торт в виде развалин московского Кремля.

На опубликованном в посте снимке видно, что на одной из сторон торта в виде руинированного Кремля есть надпись «Слава Україні!» («Слава Украине!»). Также рядом с обрушившейся Спасской башней кондитеры разместили медведя с балалайкой и в шапке-ушанке с красной звездой.

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Она подчеркнула, что Омелян съел звезду, которая венчала Спасскую башню.

В октябре прошлого года Омелян предложил согражданам «завоевать Москву».