Из-за поломки самолета президента Германии не может улететь из Эфиопии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер из-за поломки правительственного самолета не может вернуться в Берлин из Эфиопии, сообщает Bild.

Отмечается, что первоначально Штайнмайер должен был вылететь домой в 12.50 (14.50 мск), но в самолете обнаружили «проблему с нагнетаемым воздухом».

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По данным издания, пока работники аэропорта не устранят найденную поломку, делегация из 55 человек будет остваться в местном отеле.

Ранее сообщалось, что самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельна и ей пришлось лететь на саммит G20 как обычному пассажиру.