Сенатору Арашукову предъявили обвинения

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Задержанному сенатору Рауру Арашукову предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.309 УК (давление на свидетеля), ч.2 ст.105 УК (убийство).

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По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника Президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в ОПГ.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.