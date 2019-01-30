Сенатору Арашукову предъявили обвинения
Задержанному сенатору Рауру Арашукову предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.309 УК (давление на свидетеля), ч.2 ст.105 УК (убийство).
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По данным следствия, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника Президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в ОПГ.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.