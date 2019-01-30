Сенатор Арашуков пытался сбежать перед задержанием

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Источник сообщил, что сенатор от Карачаево- Черкесии Рауф Арашуков хотел покинуть зал перед задержание, передает ТАСС.

Уточняется, что он хотел покинуть зал во время выступления генпрокурора России Юрия Чайки.

«Сам Арашуков отказался выступать на заседании. Даже хотел уйти во время выступления Чайки, который выступил с представлением о снятии неприкосновенности с Арашукова», - сказал собеседник агентства.

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По его словам, парламентария попросила остаться председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в организации убийств двух человек.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.