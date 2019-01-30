СК подтвердил задержание Арашукова в зале заседаний Совфеда
Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда, передает РИА «Новости».
«После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», — сообщили в ведомстве.
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Уточняется, что органы следствия будут просить в суде арестовать Арашукова на три месяца.
Ранее источник сообщил, что сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в организации убийств двух человек.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.