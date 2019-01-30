Стало известно об обвинении сенатора Арашукова в организации убийств
Стало известно, что сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в организации убийств двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.
Помимо убийств, он обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровья, в организации в республике ОПГ в 2010 году, а также ему предъявлено обвинение в подделке документов, которые позволили ему занять место сенатора
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«Решение о том, чтобы задержать его прямо на заседании было принято, чтобы он не смог скрыться. Была информация, что он попытается скрыться», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Арашукова, который был задержан в зале заседаний Совфеда, обвиняют в целом ряде преступлений.