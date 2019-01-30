Гуайдо призвал ЕС к введению санкций против Мадуро

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Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал Евросоюз (ЕС) к введению санкций в отношении президента страны Николаса Мадуро. Об этом он сказал в интервью Bild.

По его словам, стране необходимы санкционные ограничения со стороны ЕС.

«Мы надеемся, что ЕС не просто угрожает ультиматумом Мадуро и впоследствии примет меры», — сказал Гуайдо.

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Он выразил благодарность ФРГ и другим европейским странам за поддержку, а также подчеркнул, что в Венесуэле может погибнуть еще больше людей.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что действия лидера оппозиции Хуана Гуайдо являются продвижением государственного переворота и нарушением конституции.