В США усомнились в победе Порошенко на выборах

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Глава американской Нацразведки Дэниел Коутс заявил, что в США не уверены в победе президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

Коутс объяснил это высоким уровнем недоверия к политическим элитам и отсутствием явного лидера на предстоящих выборах.

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«Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам и политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — заявил Коутс.

Выборы украинского президента состоятся 31 марта. К настоящему времени ЦИК Украины зарегистрировал уже 22 кандидата.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины.