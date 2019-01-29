В США усомнились в победе Порошенко на выборах
Глава американской Нацразведки Дэниел Коутс заявил, что в США не уверены в победе президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».
Коутс объяснил это высоким уровнем недоверия к политическим элитам и отсутствием явного лидера на предстоящих выборах.
«Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам и политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — заявил Коутс.
Выборы украинского президента состоятся 31 марта. К настоящему времени ЦИК Украины зарегистрировал уже 22 кандидата.
Ранее сообщалось, что Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины.