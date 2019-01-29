CNN: самопровозглашенный президент Венесуэлы рассматривает вариант амнистии для Мадуро

Лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил в интервью CNN Español, что президент Николас Мадуро и члены вооруженных сил страны могут получить амнистию в качестве составной части процесса перехода государства на путь демократии.

«Наш народ пострадал. Мы просыпаемся от кошмара к мечте о восстановлении Венесуэлы», — сказал Гуайдо.

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В интервью CNN Гуайдо заявил, что надеется заручиться поддержкой вооруженных сил страны, чтобы убедить Мадуро уйти в отставку. По словам самопровозглашенного президента, это необходимо для того, чтобы в стране была установлена демократия.

Участники протеста, с которыми общался телеканал CNN, заявили, что больше всего ими движет голод. Например, в супермаркете Каракаса на прошлой неделе небольшая продуктовая корзина с водой, орехами, сыром, ветчиной и фруктами стоила $200, а ежемесячная зарплата составляет менее $10, говорится в материале CNN. Ни яиц, ни хлеба найти не удалось, добавляют журналисты телеканала.

Гуайдо, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны 23 января. Это произошло во время протестов против Мадуро. Он был переизбран в мае 2018 года. С тех пор страна увязла в тяжелом экономическом кризисе, а нехватка продовольствия и растущая безработица стали «новой нормой», отмечает CNN.

США и страны Латинской Америки признали президентом страны Гуайдо. Россия, Китай, Куба и Турция поддерживают Мадуро.

Ранее сообщалось, что с начала массовых протестов в Венесуэле против Мадуро были задержаны более 850 человек.