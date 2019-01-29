Лавров: США взяли открытый курс на свержение Мадуро

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США взяли открытый курс на свержение законной власти в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон грубо нарушает нормы международного права и управляет оппозицией.

«По нашим данным, руководители этого оппозиционного движения, которые объявили о двоевластии, по сути дела, получают указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки, пока режим не откажется от власти тем или иным способом», — отметил Лавров.

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23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что Китай признал Мадуро законным лидером Венесуэлы.