Мадуро: все дипломаты Венесуэлы покинули США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все дипломаты, представлявшие страну на американской территории, вернулись на родину. Его выступление транслируется на официальной странице в твиттере.
По словам главы государства, в Каракасе остались семь американских дипломатов, которые помогут создать на венесуэльской территории «офисы интересов», необходимые для контактов с США, пока с ними отсутствуют официальные дипотношения.
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«Хочу приветствовать дипломатов из посольства в США, которые прибыли в Каракас», — сказал Мадуро.
Ранее Мадуро объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США.