Помпео отказался отвечать на вопрос о контактах ЦРУ с оппозицией Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/647/12140647/upload-RTS2BX9E-pic905-895x505-1709.jpg">

Государственный секретарь США Майк Пмпео не стал отвечать на вопрос о том, помогают ли ЦРУ и американская разведка венесуэльской оппозиции. Об этом он заявил в эфире колумбийского телеканала NTN24, передает РИА «Новости».

Когда Помпео задали соответствующий вопрос, он подчеркнул, что «никогда не комментирует» подобные вопросы.

Реклама

«Будучи бывшим директором ЦРУ я знаю, насколько важно убедиться, что мы не говорим о наших разведывательных операциях», — сказал Помпео.

При этом госсекретарь выразил мнение, что политика США по отношению к Венесуэле приносит пользу населению страны.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла ведет диалог с США.