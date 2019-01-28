Помпео отказался отвечать на вопрос о контактах ЦРУ с оппозицией Венесуэлы
Государственный секретарь США Майк Пмпео не стал отвечать на вопрос о том, помогают ли ЦРУ и американская разведка венесуэльской оппозиции. Об этом он заявил в эфире колумбийского телеканала NTN24, передает РИА «Новости».
Когда Помпео задали соответствующий вопрос, он подчеркнул, что «никогда не комментирует» подобные вопросы.
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«Будучи бывшим директором ЦРУ я знаю, насколько важно убедиться, что мы не говорим о наших разведывательных операциях», — сказал Помпео.
При этом госсекретарь выразил мнение, что политика США по отношению к Венесуэле приносит пользу населению страны.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла ведет диалог с США.