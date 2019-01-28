Захарова нашла интересную опечатку в твите Болтона о Гуайдо

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обнаружила необычную опечатку в твите советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о венесуэльском оппозиционере Хуане Гуайдо. Своим наблюдением она поделилась в фейсбуке.

Захарова обратила внимание на то, что Болтон написал фамилию Гуайдо (Guaidó) как Гиядо (Guiado).

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«И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений «Guiado» переводится с испанского как «управляемый», — подчеркнула Захарова.

23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о контактах с Гуайдо.