Абэ назвал условия заключения договора по Курилам

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что России и Японии удастся заключить мирный договор по южным Курилам. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло во время его выступления на открытии сессии парламента.

«Наши народы углубят взаимное доверие и дружбу, разрешат территориальную проблему и заключат мирный договор», — сказал Абэ.

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Японский лидер при этом выразил уверенность, что договор будет заключен на основе положений Совместной декларации 1956 года. Уточняется, что этот документ допускает передачу Токио части островов южной части Курил.

Ранее сообщалось, что 77% россиян против передачи Курил Японии.