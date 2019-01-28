Опрос: 77% россиян против передачи Курил Японии

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к требованию японской стороны о передаче части Курил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно полученным результатам, об этих претензиях Токио знают 79% респондентов.

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«Три четверти (77%) респондентов выступают против передачи южных островов Японии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 29% опрошенных считают вопрос решенным, а острова — принадлежащими России. Еще 10% заявили, что российская сторона «отвоевала» эти территории. 14% респондентов выступают за передачу Японии южной части Курил для заключения мирного договора, 7% считают это необходимым для развития двухсторонних отношений между странами.

«Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян», — прокомментировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Ранее сообщалось, что все больше японцев хотят мирного договора с Россией без получения Курил.