СМИ: США надавили на ЕС, чтобы остановить «Северный поток — 2»
Американские власти усиливают давление на Евросоюз в борьбе с «Северным потоком — 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источник в Белом доме.
По словам источника, правительство США хочет остановить строительство газопровода через Балтийское море от России до Германии.
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»[В ЕС] должны принять меры, прежде чем Россия окажет огромное влияние на наших европейских партнеров», — заявил источник.
Ранее глава германского МИДа Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».