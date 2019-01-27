СМИ: США надавили на ЕС, чтобы остановить «Северный поток — 2»

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Американские власти усиливают давление на Евросоюз в борьбе с «Северным потоком — 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, правительство США хочет остановить строительство газопровода через Балтийское море от России до Германии.

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»[В ЕС] должны принять меры, прежде чем Россия окажет огромное влияние на наших европейских партнеров», — заявил источник.

Ранее глава германского МИДа Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».