В Кремле прокомментировали информацию о российских «наемниках» в Венесуэле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что для охраны венесуэльского лидера Николаса Мадуро в страну отправились частные российские военные. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на передачу «Москва. Кремль. Путин».

Он заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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«У страха глаза велики», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что посол назвал «уткой» сообщение о российской ЧВК в Венесуэле.