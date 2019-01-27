Путин прибыл Кировск на мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда

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Президент России Владимир Путин прибыл в Кировск для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, передает РИА «Новости».

Путин возложил траурный букет к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Отмечается, что в 1941 году на Невском пятачке воевал и был тяжело ранен отец Путина — Владимир Спиридонович Путин.

Президент в воскресенье также посетит Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге.