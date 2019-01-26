Макрон выдвинул ультиматум по ситуации в Венесуэле
Французский президент Эммануэль Макрон выдвинул требования поводу признания президента Венесуэлы. Об этом он написал в твиттере.
Он заявил, что если в течение восьми дней не будут объявлены выборы, Париж признает главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
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«Венесуэльский народ должен иметь право свободно решать свою судьбу», — написал Макрон.
Политик добавил, что Франция находится в контакте со своими европейскими союзниками.
Ранее сообщалось, что Макрон поддержал протестующих в Венесуэле.
Гуайдо во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января объявил себя временным главой государства.