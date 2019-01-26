WSJ рассказал о звонке из США перед самопровозглашением Гуайдо

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента после звонка вице-президента США Майкла Пенса, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как отмечается, Пенс пообещал ему поддержку США, если он «перехватит бразды правления» у президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Этот звонок запустил секретный план США по Венесуэле, который разрабатывался в течение нескольких недель, который предусматривал, что США признают Гуайдо временным президентом латиноамериканской страны.

Ранее сообщалось, что Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд.