Трамп подписал бюджет до 15 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долговременном бюджете.

Реклама

Ранее сенат США поддержал законопроект, который призван приостановить шатдаун на 35 дней.

Законопроект предполагает профинансировать министерства и ведомства, которые на настоящий момент остаются без бюджета.