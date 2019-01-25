Мадуро назвал Трампа «пассажиром» в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп является всего лишь «пассажиром» в США. Об этом сообщает RT.
Он также подчеркнул, что от самого государства ожидает большего.
«Если бы Трамп покончил с политикой Обамы в отношении моей страны, то я бы мог его простить и вступить с ним в диалог. Но мне кажется, что это маловероятно», — сказал Мадуро.
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Венесуэльский лидер добавил, что готов поддерживать отношения с США.
Ранее сообщалось, что Мадуро заявил о готовности продолжать продавать нефть США.