NYT назвала причину провала Трампа на следующих президентских выборах

Интриги перед началом предвыборной гонки в рамках президентских выборов в 2020 году, очевидно, нет, а итоги голосования уже предрешены, считает колумнист The New York Times Рэйчел Байткофер, который занимает должность профессора политических наук в университете Кристофера Ньюпорта.

Президент США Дональд Трамп проиграет следующие выборы, пишет автор. Произошедшие изменения в «политическом поведении» американцев сделали выборы весьма предсказуемыми, отмечает он.

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Тем не менее, ключевой аспект произошедшей в электорате поляризации был упущен из виду: обратная приверженность. Такие избиратели поддерживают партию не по любви, а из-за ненависти к оппозиционной ей партии. Обратная приверженность особенно выгодна для партии, которая находится в оппозиции президенту, подчеркивает колумнист. А это значит, что демократическая партия имеет все шансы на то, чтобы продолжить после успеха на промежуточных выборах 2018 года прокладывать себе путь в Белый дом.

Автор отмечает, что по мере попыток Трампа усилить в преддверии избирательной гонки свою электоральную основу, он будет автоматически увеличивать и фундамент демократов.

Избиратели, которыми движет страх исходящей от администрации Трампа угрозы, — основная опора демократов — появились после первого избрания Трампа и будут до тех пор, пока угроза, которую действующий президент им представляет, остается, говорится в материале.