Кличко рассказал, пойдет ли на выборы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/673/12063673/RIAN_2919717.HR-pic905-895x505-93923.jpg">

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не планирует участвовать в выборах президента Украины. Об этом сообщает «Страна.Ua».

При этом он отметил, что примет участие в парламентских выборах в октябре 2019 года вместе со своей партией «Удар». Говоря о президентской гонке, бывший боксер заявил, что взял на себя обязательства перед киевлянами.

Реклама

«Будет с моей стороны нечестно пообещать и прыгать на другие позиции. Мне эти кресла и позиции не нужны. Единственная моя цель – я хочу жить в нормальных европейских условиях в Украине и поэтому я не хочу ждать: если хочешь сделать хорошо, сделай сам», — заявил Кличко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предупредил об опасности популизма.