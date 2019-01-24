Кличко рассказал, пойдет ли на выборы
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не планирует участвовать в выборах президента Украины. Об этом сообщает «Страна.Ua».
При этом он отметил, что примет участие в парламентских выборах в октябре 2019 года вместе со своей партией «Удар». Говоря о президентской гонке, бывший боксер заявил, что взял на себя обязательства перед киевлянами.
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«Будет с моей стороны нечестно пообещать и прыгать на другие позиции. Мне эти кресла и позиции не нужны. Единственная моя цель – я хочу жить в нормальных европейских условиях в Украине и поэтому я не хочу ждать: если хочешь сделать хорошо, сделай сам», — заявил Кличко.
Ранее президент Украины Петр Порошенко предупредил об опасности популизма.