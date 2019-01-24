«Отодвинуть США»: CNN рассказал о роли России в кризисе Венесуэлы

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Решение президента США Дональда Трампа признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны создает предпосылки для эскалации конфликта, отмечает американский телеканал CNN.

Из-за реакции Трампа теперь необходимо ожидать «будущей драмы», которая отразится во внутренней политике США, считает CNN.

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«Это конфронтационный момент, я бы ожидал быстрой эскалации», — подчеркивает Майкл Маккарти, сотрудник Американского университета.

По словам эксперта, эскалация ситуации будет как на национальном, так и на международном уровнях, «когда режим Мадуро сделает все возможное, чтобы заручиться поддержкой Пекина и Москвы». Как отмечает Маккарти, возможно, Россия и Китай в действительности не поддерживают стиль правления Мадуро, однако они хотели бы «отодвинуть Соединенные Штаты».

Кроме американских противников Китая и России, ключевые союзники США, такие как Мексика, не стали признавать Гуайдо, отмечает CNN.

Ранее стало известно, обращался ли Мадуро за помощью к президенту России Владимиру Путину.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 12 стран: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.

Россия считает Николаса Мадуро легитимным президентом.